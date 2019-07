Bij groenbedrijf Eikelboom uit Apeldoorn zit de container propvol jeukrupsen en niemand wil ze hebben

Het ruimen van dode eikenprocessierupsen verkeert in een impasse. Groenbedrijven moeten ze op last van een landelijk protocol aanbieden bij vuilverbranders, maar die willen de zakken met rupsen niet aannemen. De betrokken partijen spreken vandaag op het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over mogelijke oplossingen.

Groenbedrijven in met name het boomrijke Oost-Nederland zitten met de handen in het haar. Dagelijks halen ze zakken vol met dode eikenprocessierupsen uit de bomen, maar ze kunnen het materiaal nergens kwijt. Vuilverbranders nemen de zakken niet aan omdat ze de gezondheidsrisico's voor de eigen medewerkers te groot achten. Als de rupsen zijn verpakt in zakken die snel scheuren of poreus zijn, komt de veiligheid in het geding, meldt de Vereniging van Afvalbedrijven.

Een plastic zak zou door de beweging van een grijper kunnen scheuren, waarna de haartjes zich door de lucht verspreiden. Dus blijven groenbedrijven zoals Eijkelboom/De Eijk Groep uit Apeldoorn met de zakken zitten. ,,Op dit moment hebben we een tien kuubscontainer staan, daar kunnen we nog even mee vooruit’’, zegt directeur Erik Punt. ,,Maar er komt steeds minder ruimte. Vroeg of laat zullen we die container moeten legen.’’ Verbranden is volgens hem zonder meer de beste optie. ,,Dan zijn die haartjes definitief uit het milieu verdwenen.’’

Volledig scherm Vuilverbranders en groenbedrijven gaan samen nadenken over een passende oplossing voor het afval van de eikenprocessierups. ,,Er moet een waterdicht protocol komen, net als bij asbest'', Jan van Zetten van de Eijkelboom/De Eijk Groep gooit zakken met deels nog levende rupsen in de container. © Maarten Sprangh

Robuust

Het verwijderen en vernietigen van de rupsen luistert nauw, zegt hij. ,,Je legt een route af met een nest vanaf het moment dat je het weghaalt. Je moet daarbij zeker weten dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Net als bij asbest. Je kunt die haartjes namelijk niet met het blote oog waarnemen. Op elk moment kan vervuiling ontstaan.’’ Eijkelboom levert de rupsen aan in een container, die gevuld is met zakken die vaak in twee of drie lagen zijn verpakt. Voor zijn bedrijf is de vuilverbranding van AVR in Duiven de meest logische brengplek. Maar de AVR heeft laten weten de aangeleverde zakken niet te willen verwerken. De afvalbranche laat weten mee te willen denken over verpakkingen die ‘voldoende robuust’ zijn. Te denken valt aan kunststof vaten.

Quote Vroeg of laat zullen we die container moeten legen Erik Punt, Eijkelboom

Signaal