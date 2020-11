Bij sauna op Bussloo staat vooral de telefoon roodgloeiend: ‘We blijven ondanks tegenstrijdige berichten open’

Uitzonderingsregel

Navraag heeft inmiddels geleerd dat die informatie onjuist is. Sauna’s zitten in hetzelfde schuitje als de sportscholen. Zij vallen onder de uitzonderingsregel. Om in deze tijd te werken aan gezondheid van lichaam en geest en het stressniveau te verlagen is het wenselijk dat zij open blijven.

Bij Thermen Bussloo in Voorst wordt er alles aan gedaan om de verwarring die is ontstaan bij klanten weg te nemen. De telefoon staat roodgloeiend. ,,We hebben het ook gecommuniceerd via de kanalen die we normaal gebruiken’’, stelt operationeel directeur Lianda van Dam. ,,Als het goed is zijn onze gasten op de hoogte van het feit dat we ook na woensdag gewoon open zijn.’’