Bijna 400 basisschoolkinderen krijgen vandaag geen les doordat hun juf ziek is

Verdelen

Vrijdag stuurde De Klimboom in Dronten de 24 kinderen van groep 4/5 naar huis. De Sint Bernardus in Epe verdeelde de 20 kinderen van groep 3 over andere klassen. En de Boeier in Lelystad zette een onbevoegde voor de klas, nadat dezelfde school op donderdag al groep 8 naar huis stuurde.

Op de site lerarentekort is nu is duidelijk zichtbaar dat probleem toeneemt. Via de site zijn ook de gegevens voor Gelderland, Overijssel en Flevoland apart te bekijken. Daaruit blijkt ook dat in Flevoland meer gekozen wordt te werken met onbevoegden voor de klas. In de regio Lelystad is het tekort nijpender dan in meer oostenlijk gelegen gemeenten. De klassen die het meest naar huis gestuurd worden zijn de hoogsten en de laagsten. De middenbouw wordt eerder verdeeld over andere groepen. Wordt aan het begin van de week vaak nog gezocht naar een creatieve oplossing om kinderen op school te houden, lukt dat vaak aan het einde van de week niet meer.