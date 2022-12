Bijna 500 boetes in drie maanden voor ‘fietsterreur’ in Apeldoorn: ‘Waarschuwen is voorbij’

Bouw tijdelijke woningen voor Oekraïners hangt groei Eerbeekse Boys in de weg: ‘Hebben een ruimtete­kort’

De 48 tijdelijke woningen die binnen een jaar op het braakliggende terrein naast sportpark De Veldkant in Eerbeek worden gebouwd, belemmeren de groei van voetbalclub Eerbeekse Boys. De club had plannen om het voormalige sportveld te huren, maar moet die nu zeker tien jaar in de ijskast stoppen. ,,Maar we zijn als club niet tegen woningen voor Oekraïners.”

21 december