Bijna blinde judoka Felix (51) vecht zich naar de Paralympische spelen in Tokio

Sander Hoogen­doorn komt naar Drakenboot­fes­ti­val Apeldoorn

12:05 ,,Ich bin ein Apeldoorner", riep 3FM-dj Sander Hoogendoorn afgelopen december, nadat hij het Glazen Huis had verlaten. Hij voegde daaraan toe dat hij tijdens Serious Request van de stad was gaan houden. Het mag dan eigenlijk ook geen verrassing zijn dat Hoogendoorn aanwezig is bij het Grolsch Drakenbootfestival.