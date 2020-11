Bijna miljoen euro aan dwangsommen van tafel, bedrijf mag nu wél van gemeente Apeldoorn

Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd, die de gemeente onder druk van buurtbewoners aanging. Die beklaagden zich over de nieuwe invulling van de fabriekslocatie in Wenum-Wiesel, nadat de slotenproductie in de voormalige Nemef-fabriek was gestopt. Wat er in het pand gebeurde was in strijd met het bestemmingsplan, vond ook gemeente.