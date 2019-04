Bijna vijfhonderd bomen worden gekapt door veelvraat letterzetter

,,Het begint ermee dat de boom een grauwe kleur krijgt, de takken gaan hangen. Dat is het eerste teken dat er wat aan de hand is, zoals bij die boom daar’’, wijst Bert- Jan van Zetten aan. Hij coördineert de aanpak van ziekten en plagen in de gemeente Apeldoorn. En een plaag is het zeker. ,,We hebben in Apeldoorn nog nooit op deze schaal bomen hoeven kappen vanwege deze kever. En niet alleen Apeldoorn heeft er last van. In de Ardennen, en de Eifel (België en Duitsland), vindt op dit moment een enorme kaalslag plaats. Miljoenen kuub hout wordt daar gekapt vanwege dit insect.’’