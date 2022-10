Bijrijder (21) overlijdt bij eenzijdig ongeluk met bestelauto bij Harskamp

Tegenval­ler op tegenval­ler brengt onderne­mers in financiële malaise: ‘Wanhoop groter dan in pandemie’

Blauwe enveloppen zorgen voor stress bij zelfstandigen en kleine ondernemers. Wéér een rekening die betaald moet worden, naast alle stijgende onkosten. Bij steeds meer bedrijven staat het water aan de lippen en dreigt een faillissement. De wanhoop is nabij, merken ‘hulpverleners’ van Over Rood in deze regio.

14 oktober