Bijzonder concept in Apeldoorn: Werkruimte kopen in een kantoorgebouw

Een kantoorconcept zoals we dat in de wijde regio nog niet kennen. The Mixer in Apeldoorn is een bedrijfsverzamelgebouw waar ondernemers een werkruimte kunnen huren, maar óók kunnen kopen. Dat laatste maakt het tot een bijzonder project waarvoor de notaris het wiel opnieuw moest uitvinden.

Eigenaar Tonny Keijzers van de gloednieuwe kantoorkolos The Mixer in Apeldoorn-Zuid, in de oksel van A50 en A1, bedacht het concept. Momenteel wordt volgens de Apeldoornse vastgoedondernemer met diverse partijen onderhandeld over koop dan wel huur. Het hart van het kantoor is voor alle gebruikers. ,,Delen is het nieuwe motto. Of het nu om de auto, het huis of de werkvloer gaat. De fraai vormgegeven meetingrooms, brasserie en flexwerkplekken in de loungeruimte zijn voor iedere gebruiker, of je nu in het pand huurt of koopt.’’

Lage rente

In het nieuwe kantoor kunnen ondernemers werkruimte huren vanaf 25 vierkante meter of kopen vanaf 100 vierkante meter. ,,Dat laatste is bijzonder”, weet bedrijfsmakelaar Han van Loon van bedrijfsmakelaardij Rodenburg, actief in de regio Apeldoorn, Zwolle en Deventer. Hij noemt The Mixer een bijzonder project dat volgens hem zeker kans van slagen heeft. ,,Ik denk dat koop voor ondernemers interessant is. Omdat je aan maandlasten vanwege de lage rente aanmerkelijk minder kwijt bent dan huur. Wel houdt het risico’s in. Je moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat je kantoorruimte verhandelbaar blijft, mocht je eruit willen. Terwijl je niet weet hoe de markt zich ontwikkelt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor woningen”.

Quote Gek eigenlijk dat deze optie zo weinig wordt aangeboden, terwijl koop van een apparte­ment de normaalste zaak van de wereld is’ Han van Loon , bedrijfsmakelaardij Rodenburg

Volgens Keijzers krijgen kopers echter een terugkoop-garantie. De prijs die hij de koper terugbetaalt zal afhankelijk zijn van de marktontwikkeling, kan hoger maar ook lager zijn. Van Loon denkt dat er een zeker een markt is voor het kopen van een unit in een bedrijfsverzamelgebouw. ,,Gek eigenlijk dat deze optie in de praktijk zo weinig wordt aangeboden, terwijl de koop van een appartement in een complex de normaalste zaak van de wereld is. Je moet het natuurlijk wel goed regelen. Maar voor zover ik kan beoordelen is het juridisch goed dichtgetimmerd. Ze hebben dat bij The Mixer wel in het snotje”.

Maatwerk