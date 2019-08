Bijzonder mini-museum in Apeldoorn over katholiek leven is gered

Jaar cel gel geëist voor mysterieu­ze diefstal in bedrijfswo­ning Apeldoorn

19:48 Uit een woning op een bedrijventerrein in Apeldoorn werden op een zaterdagmorgen in mei enkele waardevolle spullen gestolen, zoals een Rolex-horloge ter waarde van een kleine dertienduizend euro. De man die ervoor is opgepakt ontkent bij hoog en bij laag dat hij er binnen is geweest, zo blijkt bij de rechtbank in Zutphen. Hij had wat spullen uit de woning in een struik gevonden, is zijn verhaal.