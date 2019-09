Bijzonder trio in Apeldoorn en Beekbergen

Tijdens het grootste stoomtreinfestival van Nederland rijdt altijd een flink aantal bijzondere stoomlocomotieven en Nederlandse diesellocomotieven die dagen tussen Apeldoorn en Dieren, maar de aanwezigheid van de drie Duitse stoomtreinen noemt VSM ‘wel heel uniek’.

Het trio is vanwege een samenwerking met Stoomstichting Nederland (SSN) gezamenlijk te bewonderen. De treinen zijn zo bijzonder omdat ze in Duitsland zijn gebouwd in 1956, op een moment dat het stoomtijdperk in Nederland nagenoeg al voorbij was. Daarnaast bestaan van deze 23-serie slechts nog acht exemplaren waarvan alleen deze drie het nog doen.

Uniek!

Twee van de drie zijn in bezit van VSM (de ‘23 071' en de ‘23 076'), de derde (de ‘23 023') is in bezit is van Stoomstichting Nederland. SSN komt zaterdag met deze- en nog een andere stoomlocomotief vol liefhebbers van Rotterdam naar Beekbergen, waarna alleen de stoomlocomotief et liefhebbers zaterdagavond weer terugrijdt. De ‘23 023' blijft dan nog een dag extra bij zijn Veluwse broertjes.

VSM jubelt in een persbericht: ‘Het bij elkaar brengen van deze drie stoomlocomotieven is uniek in Europa!’ Ook belooft de organisatie dat de drie exemplaren op het festivalterrein in Beekbergen ‘nog een aantal prachtige verrassingen in petto hebben’.