Bijzonder: Zeevogel vindt de dood in Veluwse bossen

De vogelsoort komt normaliter alleen voor op volle zee. Soms is het dier ook langs de Nederlandse kust te zien, voornamelijk van begin september tot half november. Dat de Jan-van-Gent ook landinwaarts wordt waargenomen is bijzonder. Dit komt namelijk sporadisch voor. In de meeste gevallen gaat het dan om bij storm naar binnen gewaaide, verzwakte individuen.