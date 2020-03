Bijzondere basis van de luchtmacht blijft toch in Nieuw Milligen, en krijgt zelfs nieuwe functies

Het Air Operations Control Station is feitelijk het hart van de Koninklijke Luchtmacht, ook al stijgt er geen vliegtuig op. In bunkers midden op de Veluwe is al decennia het Nederlandse luchtruim bewaakt en zijn (gevechts)operaties geleid. In 2013 werd besloten om de hele basis te verplaatsen naar Volkel. De top van de luchtmacht en het ministerie van Defensie was daar niet blij mee.

Geld

De sluiting is nu van de baan. Onder meer dankzij het feit dat er sinds 2018 weer meer geld gaat naar Defensie. Daar komt bij dat de post een aantal duidelijke pluspunten heeft, legt luitenant-kolonel Sidney Plankman van de luchtmacht uit. ,,Het is een centraal punt in Nederland en er ligt al een hoogwaardige infrastructuur, onder meer wat betreft verbindingen. Daarmee is het een locatie die we heel goed kunnen gebruiken.’'

In een intern bericht beschrijft de luchtmacht verder dat het open houden van deze locatie zorgt voor een ‘meer robuuste spreiding van vitale eenheden en capaciteiten in Nederland’.

Schiphol

Het AOCS NM is in de afgelopen jaar wel wat veranderd wat betreft samenstelling. De afdeling die het luchtruim in de gaten houdt, is verplaatst naar de luchtverkeersleiding op Schiphol. De gevechtsleiding van de luchtmacht zit nog wel in Nieuw Milligen, net als een opleidingscentrum en enkele ondersteunende diensten.

Er zullen nu vermoedelijk zelfs nieuwe eenheden en taken naar Nieuw Milligen komen. Concreet is al dat het Territoriaal Operatiecentrum van de landmacht hier de komende jaren onderdak vindt. Dat onderdeel stuurt alle militaire (crisis)operaties op Nederlands grondgebied aan. Om hoeveel banen het daarbij gaat, was dit weekend niet te achterhalen. Er is een reële kans dat er nog meer volgt, al dan niet tijdelijk.