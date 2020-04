Bijzondere bloemen van Paleis Het Loo bij Canadees Bevrijdingsmonument in Apeldoorn

Paleis Het Loo had met het oog op 75 jaar bevrijding speciale ‘herinneringsbollen’ geplant. Die hadden rond deze tijd voor het publiek moeten stralen op het Stallenplein van het paleis. Die plek werd in 1944 getroffen bij een bombardement van de Engelse luchtmacht. Het paleis is nu echter gesloten in het kader van de corona-aanpak. Daardoor zouden de bollen volkomen buiten het zicht blijven. Het Canadees Bevrijdingsmonument (ook wel bekend als De man met Twee Hoeden) aan de Koning Lodewijklaan is nu gekozen als toepasselijke alternatieve plek. Die locatie ligt dicht bij Het Loo en heeft uiteraard alles te maken met de bevrijding.

Churchill

Ook de bloemen hebben een duidelijke link met de Tweede Wereldoorlog. De terracotta potten die zijn geplaatst zijn gevuld met de herinneringsbollen Liberation, Freedom Flame en Sir Winston Churchill.

De roodgele tulp Liberation is in mei 2014 in London gedoopt door majoor Kenneth George Mayhew. Mayhew, inmiddels 103 jaar, is de oudste nog levende drager van de Militaire Willemsorde. De Freedom Flame staat symbool voor de boodschap van veldmaarschalk Montgomery: ‘Let us be strong in the resolve to stand firmly for freedom and justice in an unsettled world'. De narcis Sir Winston Churchill is vernoemd naar de beroemde premier van het Verenigd Koninkrijk in de oorlogsperiode.