Bijzondere familiegeschiedenis en staatssecretaris komen voorbij in Vredesweek Apeldoorn

Wermenbol-Fanto vertelt over haar nieuwe roman Viktor, waaraan ze vijf jaar heeft gewerkt. Viktor is een Weens-Joodse familiegeschiedenis met een aantal verhaallijnen. Een prominente plek is ingeruimd voor Viktor Rosenbaum, het zwarte schaap van de familie. Hij ontvlucht in 1938 Wenen, na de inname door de nazi’s, en overleeft in België de Tweede Wereldoorlog. Later komen de gezinsleden in Nederland terecht.

De roman kent duidelijk autobiografische elementen. Wermenbol-Fanto vertelt zondag in ACEC meer over dat boek, en de achtergronden ervan. Ze leest voor uit eigen werk en zal door Martijn van Duivenboden geinterviewd worden. De bijeenkomst in ACEC (Roggestraat) begint om 15.30 uur.