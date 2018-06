Bijzondere leerplek: word herder op de Veluwe

Die aanstelling is voor twee jaar. Naast het praktijkwerk volgt de aankomend herder een dag per week een opleiding bij Helicon MBO in Velp.



Bij de vacature voor de leer-werkplek hoort uiteraard een aantal specifieke eisen: 'Je kunt zowel goed alleen werken, als in teamverband met de schaapherder, vrijwilligers en collega terreinbeheerders; je hebt een flinke affiniteit met schapen en schapenverzorging en je kunt goed overweg met honden; je hebt een goede gezondheid, je bent in staat om soms fysiek zwaar werk uit te voeren en je kunt dagelijks flinke afstanden lopen (in niet altijd makkelijk begaanbare terreinen)', luiden enkele van de gevraagde eigenschappen.



Solliciteren kan tot 18 juni. Op de site van Staatsbosbeheer staat meer informatie.