Bijzondere meeuw zorgt voor blije vogelaars in Apeldoorn

Overwinteren

Deze zeldzame meeuwensoort overwintert elk jaar met slechts enkele exemplaren langs de Nederlandse kust. In het binnenland van Nederland komt deze vogel zelden. Wel is eerder deze maand een grote burgemeester bij Barneveld waargenomen. Die is gesneuveld. Dat er twee burgemeester-meeuwen in dezelfde periode in Gelderland zijn gezien is een bijzonderheid.