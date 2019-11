Bijzondere verhalen over de bevrijding van Apeldoorn moeten ere-tocht laten leven

Maple leaf

Brieven

Apeldoorn Marketing gaat nu voor de uitvoering zorgen. De bedoeling is dat de tocht klaar is als komend jaar 75 jaar bevrijding uitgebreid wordt herdacht. Onderzoeker Judith Bartel-van Beckhoven hoopt de komende tijd bijzondere verhalen te verzamelen, over het leven in Apeldoorn van april 1945 tot en met het vertrek van de Canadese bevrijders in februari 1946. Ook brieven, bevelen of andere communicatie over het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog is welkom, beschrijft Apeldoorn Marketing. Wie iets kan bijdragen kan contact opnemen via judithbartel@gmail.com of 06 26740650.