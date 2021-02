Bijzondere vondst bij verhuizing basisschool De Marke in Apeldoorn: ‘Gelukkig zat de loop dicht‘

Hele buurt in Apeldoorn zonder gas nadat boorbe­drijf gasleiding raakt bij boren voor warmtepomp

19 februari Er ging heel wat mis bij de aansluiting van een warmtepomp bij een woning in de buurt van de Timorlaan in Apeldoorn. Donderdag werd bij het boren een gasleiding geraakt waardoor 37 woningen zonder gas kwamen te zitten. Bij de boorwerkzaamheden zijn honderden, waarschijnlijk duizenden liters grondwater in de leidingen gekomen. Hoe kon dit gebeuren?