Biljarters hard geraakt door hoge energieprijzen, heeft Henk uit Eerbeek de oplossing? ‘Ik heb goud in handen’

Met video Grote zorgen bij Apeldoorn­se eigenaars na vermissing beroemde ZaZu: ‘Hij is vast door iemand gepakt’

Het verdriet is groot, de zorgen nog groter. De bekende papegaai ZaZu, die vaak vrij rondvliegt in de Apeldoornse wijk Osseveld, is verdwenen. Eigenaars Demi Drewes en Behnam Hesari zijn ten einde raad. ,,We zijn bang dat iemand hem gepakt heeft.”

17 november