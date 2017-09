Billen, borsten en penissen geroofd uit Apeldoorns park

Het 'Boomsieraad' kwam in 2008 in het park te hangen. Kunstenares Maria Roosen had twee jaar daarvoor de Wilhelminaring gewonnen en mocht als het kunstwerk als uitvloeisel daarvan maken. Het Sprengenpark is de plek waar een speciaal daarvoor gemaakt kunstwerk wordt geplaatst van alle winnende beeldhouwers van de tweejaarlijkse oeuvreprijs. Het roestvrijstalen net vol borsten, penissen en billen kostte de gemeente Apeldoorn 45.000 euro.

Schande

Sommigen spraken schande van het object. Zoiets obsceens zou niet thuishoren in de openbare ruimte. Bij de onthulling bleek dat de soep iets minder heet werd gegeten dan ze was opgediend. De fractievoorzitter van Lokaal Apeldoorn constateerde dat de 'irritatiegraad' nul was. Na alle tumult vooraf vergeleek hij de onthulling met een 'olifant die een muis baart'.

Vleselijk

Het ontwerp dat ze oorspronkelijk had laten zien was roze, legde Maria Roosen bij de onthulling uit, en zag er daarmee veel vleselijker uit dan het eindresultaat dat in het park hing. Ze had het zeker niet aanstootgevend bedoeld, verzekerde ze. ,,Het moet vervreemden. Mannelijke en vrouwelijke vormen komen samen in een soort rijpe, rare vrucht in de boom. Het is een modern Adam en Eva-verhaal."

Materiaal

Hangend aan een stevige tak, vlak langs de John F. Kennedylaan tegenover de Belastingdienst, viel het door bladeren omgeven kunstwerk de laatste jaren weinig mensen meer op. Een ambtenaar ontdekte vorige week dat de kabel waaraan het werk hing was doorgeslepen en dat Boomsieraad weg is. Waarschijnlijk omwille van het materiaal.