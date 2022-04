Binnen drie uur het halve kleedje leegverkocht: dit is het geheim van de 12-jarige vriendinnen uit Wenum-Wiesel

Ze zijn nog geen drie uur bezig met verkopen en hun kleedje is al half leeg. De vriendinnen Sara, Mira en Susanne (allen 12 jaar) doen bijzonder goede zaken op de koningsdagmarkt in Twello. Hun geheim: een combinatie van aandacht en mysterie.

Een keurig georganiseerd kleedje op het gras, een bamboestellage voor de plantjes in macraméhangers en een bontgekleurde grabbelton: het koningsdagkraampje van Sara, Mira en Susanne ziet er prachtig uit.

Op een kleine boekenkast staat een prikbord vol zelfgemaakte sieraden en boven op het bamboerek prijkt een krant. De Stentor welteverstaan, waar de drie verkoopsters lachend de voorpagina vullen.

Drie magische tips

En de huidige stand van zaken geeft nog meer reden om te lachen. ,,We staan vanaf 10.00 uur op de markt en de helft van onze spullen is nu al verkocht”, vertelt Sara Scherpenzeel uit Wenum-Wiesel trots. De beste verkooptips wil ze dan ook best delen.

1. Zorg voor een goede uitstraling.

Simpel maar o zo belangrijk: verzorging en sfeer. ,,Je moet je kleedje wel een beetje leuk en gezellig aankleden. Dan komen er meer mensen op af.”

2. Trek de aandacht.

,,Wij hebben een plekje uitgekozen naast een omgevallen boomstam, zodat we daarop kunnen klimmen en heel hard roepen wat we allemaal verkopen.” Wie de beste omroepster is? ,,Mira! Die kan dat echt heel goed.”

3. Mysteries zijn aanlokkelijk.

,,Ons kraampje heeft een soort grabbelton met zelfgemaakte geluksstenen. Voor 20 cent mag iemand drie keer graaien naar zo’n happy stone.”

Maar dat is niet de enige originele verleiding van het kleed: er is ook een glazen pot die tot de nok toe gevuld is met knikkers. Wie het juiste aantal raadt (of daarbij het dichtst in de buurt komt), wint een doos met chocolaatjes. ,,Dat gaat best wel hard, heel veel mensen wagen een gokje. Wij schrijven hun naam en telefoonnummer op, zodat we de winnaar kunnen bellen.”

Hoeveel knikkers het precies zijn, weet het drietal overigens zelf ook niet. ,,Die gaan we pas om 16.00 uur tellen. We willen niet dat we per ongeluk iets verraden.”