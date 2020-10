Binnen een half uur uitslag van coronatest bij nieuwe teststraat in Apeldoorn

KAART | Zorgwekken­de stijging Dalfsen, niet eerder zoveel besmettin­gen in Epe en Lelystad

23 oktober Het afgelopen etmaal is het aantal nieuwe coronagevallen gestegen naar een recordhoogte. Ook in Oost-Nederland gaat het aantal besmettingen hard omhoog. De gemeente Apeldoorn heeft daar het grootste aandeel in met 55 bevestigde besmettingen.