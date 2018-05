Binnenkort kunnen er flappen worden getapt in het voormalig V&D-pand in Apeldoorn

Eigenaar Elizen Vastgoed heeft het gedeelte waarin Perry Sport was gevestigd opgeleverd aan ING Bank, dat daarmee als eerste zijn intrek neemt in de volledig opgeknapte winkelrij.

ING is inmiddels begonnen met de afbouw, zegt Frans Laarman, commercieel directeur van Elizen. Dat neemt doorgaans enkele maanden in beslag. Laarman verwacht dat de bank het pand in de zomer zal openen. Als de facelift van het complex tussen de Beekstraat en de Kanaalstraat is afgerond, is er ruimte voor zes of zeven grote winkels.