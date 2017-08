Bioscoopzaal Apeldoorn uitverkocht voor nu al legendarisch boksduel

Vue Apeldoorn is één van de zeven Vue-bioscopen die het titanengevecht live uitzendt in één van haar zalen. Er waren tweehonderd kaartjes beschikbaar en die zijn in de voorverkoop allemaal uitverkocht. Er zijn alleen nog drie rolstoelplaatsen beschikbaar.

Wereldtitelgevecht

Over het duel tussen de Amerikaan Mayweather en de Ier McGregor wordt al maanden gesproken. Het is het wereldtitelgevecht tussen twee kampioenen, maar in totaal verschillende disciplines. Het gevecht wordt gehouden volgens de traditionele boksregels, wat in het voordeel lijkt van bokser Mayweather. McGregor, die naam en faam maakte in de UFC (mixed martial arts), denkt echter maar weinig tijd nodig te hebben om zijn opponent knock out te slaan.