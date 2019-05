‘Bitcoinboef’ Berry van M. uit Apeldoorn opgepakt: zijn luxe leventje is voorbij

Aangifte

Het bedrijf Koinz Trading werd begin vorig jaar failliet verklaard door de Amsterdamse rechtbank. Van M. werd ook persoonlijk failliet verklaard. Klanten van de firma vroegen het faillissement aan omdat zij hun beloofde bitcoins niet kregen. De gedupeerden deden aangifte van oplichting tegen het bedrijf en oprichter Berry van M. Koinz verkocht via een zusterbedrijf computers aan particulieren en beloofde de machines bitcoins te laten produceren in een eigen gekoelde en beveiligde loods. Investeerders in miningcomputers zouden een rendement ontvangen van zo’n 0,3 bitcoin per maand (nu ongeveer 2000 euro). Uitbetaling van het rendement bleef uit en investeerders kregen hun miningcomputer niet terug.

Gerechtigheid

Advocaat Jelmer de Vries laat namens de gedupeerden weten ‘verheugd te zijn met het nieuws’ dat Van M. is opgepakt. ,,Eindelijk schot in de zaak.’’ De Vries wil nu graag zo snel mogelijk weten of er nog geld over is voor zijn cliënten. ,,We hopen dat er snel duidelijkheid komt richting de gedupeerden, wat er precies met het geld gebeurd is. Uiteraard hebben wij de hoop dat zij er nog iets van terugzien.’’ Die kans is echter gering, zegt de advocaat. De gedupeerden zijn volgens De Vries vooral uit op gerechtigheid. Zijn firma vertegenwoordigt zo'n dertig van de honderd benadeelden.