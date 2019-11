Bitterbal wegbezuinigen? Dat gaat de gemeenteraad van Apeldoorn te ver

Politiek juicht over ‘langzamer’ op provincie­weg, maar het scheelt vooral verkeersdo­den

10:47 De provincie Overijssel onderzoekt of de maximumsnelheid op provinciale wegen omlaag kan om bij te dragen aan de oplossing van het stikstofprobleem. Hoe kijken de partijen in de provincies Flevoland en Gelderland tegen dit onderzoek aan en in hoeverre draagt een snelheidsverlaging op deze wegen nou echt bij aan het oplossen van de stikstofproblematiek?