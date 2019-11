Bitterbal wegbezuinigen? Dat gaat gemeenteraad van Apeldoorn te ver

Scooterrij­der gewond bij aanrijding op kruising Deventer­straat-Wapenrust­laan in Apeldoorn

8:55 Bij een ongeval op de kruising Deventerstraat-Wapenrustlaan in Apeldoorn is een scooterrijder gewond geraakt. Hij kwam in botsing met een bestelbusje en werd met nog onbekend letsel weggebracht in een ambulance.