Blaffen, miauwen, janken? Nee, het is doodstil in de asiels en dat is goed

Weinig geblaf is er tegenwoordig te horen in de buurt van dierenasiel De Kuipershoek in Klarenbeek, bij Apeldoorn. Dit opvangcentrum van de Dierenbescherming heeft plek voor zo'n veertig honden. Vrijwel al die ruimte blijkt nu volstrekt nutteloos. ,,Er is momenteel nog één hond beschikbaar voor plaatsing. Dat is wel bijzonder, hoor”, laat Carmen Silos weten, woordvoerder van de Dierenbescherming.



In het Dierenopvangcentrum Edo Hammers in Kampen hetzelfde verhaal. Het aantal dieren is ook in dat asiel extreem laag. ,,We zien alleen een kleine toename van de jonge katten, maar dat komt omdat het kittenseizoen is aangebroken. Toen de strengste maatregelen van de coronacrisis van kracht waren, zijn gewoon heel veel meer dieren geplaatst”, zegt Silos.