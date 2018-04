'Blauwalgen in het Uddelermeer? Ga gewoon zwemmen'

Apeldoornse horeca faliekant tegen sta­tie­geld­be­ker: 'Een grote mislukking'

Apeldoornse horecaondernemers zijn faliekant tegen de invoering van een statiegeldbeker tijdens evenementen. Volgens de Partij voor de Dieren is de invoering een manier om zwerfafval tegen te gaan. ,,Dat pad hebben we al een keer bewandeld'', zegt Jeroen ten Veen, eigenaar van twee zaken aan de Kapelstraat. ,,En dat was een grote mislukking.''