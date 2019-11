Blauwe straatverlichting in Apeldoorn: er is een verklaring voor

De betreffende lantaarnpalen zijn voorzien van een led-lamp. Een led-lamp waar een storing in zit, om precies te zijn, en dat levert dus opeens een heel ander schijnsel op. Deze lantaarnpalen zijn zo'n acht tot tien jaar geleden geplaats; Apeldoorn was toen voorloper met dit type energiezuinige verlichting. In deze gemeente zijn zo'n 7400 armaturen langs de weg inmiddels met led uitgerust.

Tot nu toe is van vijf palen bekend dat er een storing in zit. Die staan alle in Apeldoorn-Zuid en dat is niet helemaal toevallig. Ze zijn namelijk in dezelfde periode aangepast voor led-verlichting. Toch is nog niet helemaal precies duidelijk hoe die storing is ontstaan. Dat wordt nu uitgezocht.