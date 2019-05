Blijdschap maar ook kritiek na terugdraaien eenrichtingsgebod in Apeldoorn

Sinds 17 april moest verkeer dat van west naar oost dwars door het centrum wilde rijden, een lus maken rond de Onze Lieve Vrouwekerk. Op die manier probeerde de gemeente automobilisten te stimuleren om de binnenstad heen te rijden. Dat moest worden afgedwongen met een eenrichtingsgebod op een deel van de Kalverstraat. In de praktijk negeerden veel bestuurders dat gebod; ze bleven rechtdoor rijden op de kruising met de Hoofdstraat.

Omdat een ander deel de nieuwe route wel volgde, werd het Stationsplein een stuk drukker. Burgemeester en wethouders besloten dat zowel het negeren als de drukte onwenselijk is. Daarom is maandag de maatregel per direct teruggedraaid.

Puinhoop

Wijkraad Centrum is blij, zegt bestuurslid Perry Bakker. ,,Prima dat niet eerst de evaluatie is afgewacht. Het was gewoon een puinhoop - zoals we hadden voorspeld. Nu zijn de onveiligheid en de onnodige opstoppingen opgelost.’’ Bakker vindt het positief dat de gemeente wel op zoek gaat naar een andere aanpak. ,,Daar denken we graag over mee.’’ Ook in appartementencomplex De Wereld, aan het Stationsplein, klinkt tevredenheid.

Tekentafel

Lokaal Apeldoorn juicht het terugdraaien eveneens toe. ,,We zijn het eens met de doelstelling (minder auto’s in het centrum, red.), maar dit is niet het middel’’, zegt fractievoorzitter Peter Messerschmidt. ,,Meer meters rijden, vaker stoppen en optrekken, en dat ook nog langs een punt met veel fietsers - dat is echt een oplossing die is bedacht vanachter de tekentafel.’’ Toch stemde de politieke partij in met de verkeersvisie waarin deze maatregel jaren geleden al werd aangekondigd. ,,Wij gingen er vanuit dat dit nog verder onderzocht zou worden’’, aldus Messerschmidt. Dat b en w hun ambtenaren nu ‘overrulen’ is volgens LA te billijken. ,,Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Als je constateert dat dit consequent fout gaat kan je het nog wel twee maanden laten duren, maar daarmee verandert de situatie niet.’’ Ook andere politieke partijen reageren instemmend.

Boetes

Toch klinkt er niet alleen maar lof. Er is ook kritiek, met name op het feit dat er niet is gehandhaafd. Onder meer op de Facebookpagina van deze krant wijzen mensen er op dat automobilisten die rechtdoor reden, niet zijn aangesproken of beboet. ‘Dus als we structureel de regels gaan negeren wordt alles anders’, merkt Maurice van de Ploeg op. Ook de aan de Molenstraat-Centrum woonachtige Willem Westerik is met stomheid geslagen.

Drukker