Blijdschap na geslaagde transplantatie ‘Facebook-nier’ bij Dominique (31) uit Apeldoorn: ‘Hij deed het meteen’

video Bewoners moeten opnieuw flat uit voor nachtelij­ke brand in Apeldoorn: ‘De buurvrouw van tachtig moest 14 trappen af’

27 september Brand, een flat vol rook en urenlang noodgedwongen doorbrengen in een nabijgelegen school. Eric Bergman uit Apeldoorn verhuist vandaag maar had zich de laatste nacht in zijn flat iets anders voorgesteld.