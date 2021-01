Blikjes frisdrank helpen niet: auto brandt finaal uit in Apeldoorn

Video Apeldoorn­se Petra wijst Deventer oceaanroei­sters de juiste koers over de Atlanti­sche Oceaan

7 januari Dan gaat de telefoon en is Petra Post een en al concentratie. Het bezoek moet even wachten, want dit is serious business. De 44-jarige Apeldoornse begeleidt de Dutchess of the Sea, de vier roeisters die 5500 kilometer over de Atlantische Oceaan varen, stuurt ze de juiste kant op en geeft ze ook een weerbericht mee.