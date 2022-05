Blikjes verzamelende Bouwmeester levert Apeldoornse wijk De Maten een AED op

In september 2021 begon Louis Bouwmeester aan een actie om 1200 euro aan blik bij elkaar te rapen voor het bekostigen van een AED in zijn wijk De Maten in Apeldoorn. De uiteindelijk in totaal 25.000 blikjes leverde hij in bij de R1 emballage-automaat op het kantoor van TOMRA in Apeldoorn. Afgelopen dinsdag mocht TOMRA de AED (hartdefibrillator) overhandigen.

Veel van de zwerfblikjes zijn opgeraapt op straat in samenwerking met de actiegroep van Heel Apeldoorn Rein. Dit is een groep die zich al jaren inzet voor het schoonmaken van Apeldoorn. ,,Zo’n grote actie slaagt alleen als je het echt samen doet. En iedereen heeft er profijt van, want je doet het voor je eigen wijk”, aldus Bouwmeester in een persbericht. Naast straatafval is een deel van de blikjes ook bij hem thuisgebracht en hebben verenigingen en buurthuizen meegeholpen. Samen kwam dit dus op een totaal van 25.000 blikjes.

Een veiligere wijk

De AED was ook een idee van Louis: ,,De buurt vergrijst en dan weet je dat de kans steeds groter wordt dat je een AED nodig gaat hebben. De dichtstbijzijnde was voor mij zeven minuten fietsen en dat is in een noodsituatie veel te lang.” De nieuwe AED komt bij Louis zijn buren te hangen aan de zijkant van een hoekhuis. Enigszins beschermd, maar wel voor iedereen toegankelijk. Om de buurt op de hoogte te brengen wil hij flyers rondbrengen waarop hij ook een cursus aanbiedt om de AED te leren gebruiken.

Net als Bouwmeester, wil ook TOMRA de straten vrijhouden van zwerfafval. In aanloop naar de invoering van statiegeld op blik per 31 december dit jaar, doneerde TOMRA daarom 5 cent per ingeleverd blikje aan de initiator. ,,We vinden het belangrijk om lokale initiatieven zoals deze te ondersteunen. Louis en de andere vrijwilligers kregen voorheen een vergoeding van de gemeente Apeldoorn, maar toen die wegviel, wilden we inspringen om het werk toch op gang te houden en te belonen. Een AED is hiervoor een perfect doel omdat er zo veel mensen belang bij kunnen hebben,” aldus René Hissink, algemeen directeur van TOMRA.