Bliksemactie voor Zwarte Piet in Apeldoorn

Dit is waarom het zo stinkt in Parkeerga­ra­ge Marktplein in Apeldoorn

6:30 In Parkeergarage Marktplein, in de binnenstad van Apeldoorn, hangt een penetrante geur. De stank ontstaat bij het aanbrengen van een nieuwe vloercoating. Volgens de gemeente is de gezondheid van de bezoekers niet in het geding.