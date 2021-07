Blinde Corine baalt dat er iedere zomer prikkelstruiken over pad in Apeldoorn hangen: ‘Heel gevaarlijk voor mij’

Na de zomer wacht het stuwmeer aan inhaalzorg: ‘Niemand loopt drie marathons achter elkaar’

6:44 Nu de ziekenhuizen nog amper corona-patiënten verzorgen, wacht een stuwmeer aan ‘inhaalzorg’. Hoe gaan de ziekenhuizen dit organiseren, nu het personeel smacht naar rust en vakantie? Rob Dillmann, topman van Isala in Zwolle en bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen is optimistisch, maar vreest wel uitloop tot ver in 2022.