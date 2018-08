'Bloeddorstige wolf' krijgt steun van ChristenUnie Gelderland

Dieren die doodgebeten worden door oprukkende wolven halen doen het goed in de pers. Zo werd vorige week bekend dat in juni een wolf een bloedbad aanrichtte in Laag Zuthem: 26 schapen werden gedood. In de discussie over het dier is een vertekend beeld ontstaan, vindt het Gelderse Statenlid. De schade die de wolf veroorzaakt staat in schril contrast met de schade die wordt veroorzaakt door de gans, mees, smient, het wild zwijn en de das, constateert ChristenUnie uit cijfers over 2017.