Blokkade Action en Kruidvat in Apeldoorn 'in strijd met Europese regels'

Wethouder: Apeldoorn kan vervoer zelf regelen, net als vóór PlusOV

2 oktober Apeldoorn is in staat het speciaal leerlingenvervoer in de toekomst weer zelf te regelen. Daar gaat verantwoordelijk wethouder Nathan Stukker van uit. Vorige week donderdagavond gaf de wethouder na een uitgebreide bespreking met gebruikers van PlusOV aan dat Apeldoorn volgend schooljaar het doelgroepenvervoer niet meer via PlusOV wil regelen.