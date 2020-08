Blokker weer naar hart van Apeldoorn, nu huishoudketen na jaren van verliezen weer opkrabbelt

Bestuurder van in Apeldoorn gecrashte Mercedes maakt beginners­fout bij vluchtpo­ging

18 augustus De bestuurder die gisteravond op de A50 bij Apeldoorn met een Mercedes vluchtte voor een politiecontrole en daarna in de Boerhaavestraat uit de rijdende auto stapte, is uiteindelijk toch in de kraag gegrepen. Hij maakte het de politie zelf makkelijk door een ‘beginnersfoutje’: in alle haast liet hij zijn portemonnee met rijbewijs in de auto liggen.