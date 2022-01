Blubberbende in Apeldoornse straat na leidingbreuk: bewoners urenlang zonder water

Bom gebarsten op De Reiziger in Apeldoorn: directeur bedreigd, school definitief dicht

Een bedreigde directeur. Een zeer zwak onderwijsniveau. En ook nog een definitieve sluiting per augustus. De bom is gebarsten op basisschool De Reiziger in Apeldoorn Zuid. De school moet dicht nu de in crisis verkerende onderwijskoepel Leerplein055 niet voldoet aan de gemiddelde leerlingengrootte van de gemeente. ,,Dit wens je niemand toe”, zegt Jan Paul ten Brink, interim-voorzitter van het college van bestuur.

