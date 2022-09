Blussen met wasmand blijkt kansloze missie: ‘Dat werkt natuurlijk niet’, zegt Apeldoornse Evedien

Met video Einde van iconische auto? Daar denken deze mensen heel anders over: ‘Ze zullen nooit verdwijnen’

Is het einde van de oldtimer in zicht? De milieueisen worden steeds strenger en er zijn te weinig vakmensen die het onderhoud doen. We nemen een kijkje bij een bedrijf in Raalte waar vijf jonge mensen bewijzen dat de liefde voor de oldtimer niet roest.

11 september