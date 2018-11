BMW van 2 dagen oud gaat in vlammen op in Apeldoorn

Uddelse boer verwoest tuin van buurman

6:30 Het conflict aan de Oudedijk in Uddel is gisterochtend in alle heftigheid opgelaaid. Tot hun grote frustratie zien bewoners hoe een graafmachine hun met liefde aangelegde achtertuin degradeert tot landbouwgrond. ,,Wij gaan weg want we voelen ons hulpeloos en verdrietig en bang.’’