BOA Fred uit Apeldoorn weet waar jongeren samenkomen: ‘Ze hebben het nu lastig’

Politiek gaat virtueel vergaderen: ‘Gevoelsas­pect ontbreekt’

11:15 Virtueel vergaderen is in de strijd tegen het coronavirus voorlopig het mantra voor raadsleden, Statenleden, wethouders en gedeputeerden. Dat is ‘even wennen’, 'spannend’ en ‘zakelijker’. Adviseur voor gemeenteraden John Bijl: ,,Je moet je realiseren dat niemand hier ook maar enige ervaring mee heeft. We zijn echt het wiel uit aan het vinden.‘’