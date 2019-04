Bodybuilder Camiel Saris verdedigt titel op NK in thuishaven Apeldoorn

Vrouw (67) uit Apeldoorn die verdacht wordt van doodsteken van haar man naar Pieter Baan Centrum

14:02 De 67-jarige vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar man in Apeldoorn in juni 2018 wordt in het Pieter Baan Centrum onderzocht. Een verzoek van haar advocaat om de verdachte vrij te laten, werd verworpen door de rechtbank in Zutphen.