Boeing 737 met fluistermotor valt in smaak in 't Neutendarp

Gemist? Zonder gas je huis verwarmen en 500 gejatte iPhone's

10:00 Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Gasgestookte cv-ketel eruit, de elektrische Ecoliner erin. Klaar is Kees. Uitvinder Will Schottman is overtuigd van zijn vinding. En bij een inzamelingsbedrijf voor gebruikte telefoons en inktpatronen in Deventer verdwenen 500 iPhone's. Drie medewerkers stalen de spullen maandenlang uit het magazijn.