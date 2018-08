Boekliefhebbers kunnen over een paar weken ook voor koffie terecht bij boekhandel Nawijn en Polak

Eigenaar Joost Polak hoopt de koffiecorner begin oktober, nog voor de start van de Kinderboekenweek te openen. ,,Het hele plan heeft behoorlijke vertraging opgelopen, het plan was om begin dit jaar al te starten met de horeca. Maar de ondernemer die dat zou gaan doen, heeft er toch van af gezien. Nu hebben we ervoor gekozen om het in eigen beheer te gaan doen, daar hebben we nu iemand voor aangenomen.''

Terras

Over twee weken begint de installateur met zijn werkzaamheden in het pand. De koffiehoek komt aan de kant van de Marktstraat. ,,Het terrasseizoen is nu wel zo goed als voorbij, maar in het voorjaar willen we ook buiten een terras neerzetten in de Marktstraat. En we zijn ook met de gemeente in overleg voor een terras op het Marktplein, maar dat hangt samen met de herinrichting ervan'', aldus Polak.