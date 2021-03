Boer Albert uit Oene blikt twintig jaar na MKZ-crisis terug: ‘De stal als hospice, onze koeien zaten in de wachtkamer van de dood’

Gruwelijk zwaar. Een hel. Terwijl Albert Hassink zoekt naar woorden om zijn gevoel te duiden, spreekt zijn lijf boekdelen. De 39-jarige melkveehouder uit Oene stropt zijn mouw op, toont zijn onderarm. ,,Kippenvel. Dat dus.’’ Zijn gelaat kleurt. ,,De uitbraak van MKZ is deze week op de kop af twintig jaar geleden. Praten deden we niet. Maar nu we het erover hebben zie ik zo weer voor me hoe mijn vader het kalf dat op de dag van ruiming geboren was, de klep van de veewagen in draagt. Op weg naar de slachterij in Epe.’’ Hassink is even stil. ,,Het dier was nog nat. Jong leven op weg naar de dood’’, zegt hij geëmotioneerd.