Boer kan niet boeren en is woest

Op de locatie aan de Beemterweg stond al een boerderij sinds 1902. Sinds het pand een aantal jaren geleden in vlammen opging is er feitelijk geen boerenbedrijf meer gevestigd. Dat aspect geeft nu voor de gemeente de doorslag om een vergunning te weigeren voor de bijgebouwen, die nodig zijn om het agrarische bedrijf te kunnen runnen.

Het conflict woedt in alle hevigheid sinds maart vorig jaar. Bertus Schipper zegt zich ten gunste van zijn kinderen te willen terugtrekken uit zijn bedrijf Schipper Vloeren en wil iets verderop een boerderij beginnen en daar ook gaan wonen. Daarvoor kocht hij de afgebrande boerderij, ruimde de puinhopen op en herbouwde de boerderij. Toen hij vorig jaar aanvullend een vergunning vroeg om er ook de bijgebouwen te kunnen realiseren werd die afgewezen vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan. Schipper legde zich daar niet bij neer. Hij stapte naar de rechter maar kreeg nul op rekest. Inmiddels buigt de Raad van State zich erover.

Quote Ze willen nergens aan meewerken, want ze denken: die Schipper wordt geen boer. Bertus Schipper

De gemeente houdt er rekening mee dat Schipper die zaak vanwege een 'formeel gebrek' kan winnen, vanwege een uitspraak in een andere zaak die het hoogste rechtsorgaan inmiddels heeft gedaan. Dat kan echter worden voorkomen door dat foutje snel nog te repareren, denken burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet daarvoor verklaren dat de aanvraag in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Volgende week donderdag overlegt de raad daarover tijdens de politieke markt.

Volledig scherm Zo zag de boerderij aan de Beemterweg 6 er omstreeks 1920 uit. Schipper wil het historische karakter recht doen. © Kevin Hagens

LTO-plan

Bertus Schipper heeft zijn buik zo langzamerhand helemaal vol van de gemeente. Wat is de reden dat die zich zo strak opstelt en zijn plan torpedeert? Heeft de wethouder hem dat uitgelegd? ,,Nee,'' zegt Schipper, ,,dit komt gewoon achter een bureau weg.''

Hij vindt het uitermate zuur dat de gemeente hem zo behandelt, zegt hij. ,,Ze willen nergens aan meewerken, want ze denken: die Schipper wordt geen boer.'' Z'n boerderij kan hij zonder vergunningen niet runnen maar zo lang de boerderij niet wordt erkend kan hij in het bijna voltooide pand ook niet wonen omdat het bestemmingsplan er alleen agrarische bedrijven toestaat. Terwijl hij zich wel als boer heeft laten inschrijven en een LTO-plan heeft laten maken. Hij beperkt zich vooralsnog tot het verbouwen van mais.

Het is bepaald niet zo dat hij maar wat aanrommelt op de locatie waarin hij inmiddels fors heeft geïnvesteerd. De herbouw is met veel gevoel voor detail gebeurd. Architectenbureau Harmonische Architectuur BV zegt op zijn website over de herbouw van de boerderij zelfs: ,,Door een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie van het oorspronkelijke pand, inclusief bijgebouw en bakhuis, wordt een karakteristieke plek hersteld in het agrarische gebied ten noorden van Apeldoorn. Het terreinplan voorziet onder andere in de aanplant van een fruitboomgaard.''

Fors oppervlak

De drie bijgebouwen die Schipper wil bouwen zijn samen 470 vierkante meter groot. De gemeente schrijft daarover: ,,Zo'n fors oppervlak met gebouwen 'die niet ten dienste zijn van een (bestaand) agrarisch bedrijf' past niet op een locatie in het buitengebied.'' Als ze wel ten dienste zouden zijn van een agrarisch bedrijf zou dat kennelijk wel het geval zijn.

Remco van der Weerd, projectcoördinator bij Harmonische Architectuur snapt er niks van. Voor het herbouwen van de boerderij zelf kreeg Schipper nota bene wel een vergunning, zegt hij. ,,Als je kijkt naar de esthetische kwaliteit en de goede bedoelingen van Schipper valt dit niet te begrijpen.''

Schippers jurist Ton Robbers snapt evenmin dat burgemeester en wethouders nu ,,aan de gemeenteraad vragen om in de breken in een juridische procedure die onder de rechter is''.