Boer Willem vindt tóch de liefde bij Apeldoornse Rineke dankzij Boer Zoekt Vrouw

Boer Willem had zes brieven ontvangen in het najaar. Niet genoeg om in de televisie-uitzendingen te worden gevolgd, maar wel genoeg om alle kijkers via de webversie op de hoogte te houden. Nadat hij de post eens goed had bekeken, is hij met vijf vrouwen aan het daten geslagen. En dat beviel hem prima, vertelt hij aan Yvon Jaspers.

De kriebels bleven

Maar toch leek het er even op dat hij alleen bleef. Degene die na vijf dates overeind bleef en zijn hart gestolen had, maakte het namelijk uit. De Apeldoornse Rineke. ,,Toen zat ik even alleen’’, vertelt Willem. ,,Ik dacht nog, zal ik volgend seizoen weer meedoen?’’ Dat blijkt echter niet nodig, want Rineke miste hem toen ze tijdelijk uit elkaar waren. In de reünie-uitzending is te zien dat het toch goedgekomen is met het stel, laten ze al video-bellend aan Yvon weten. ,,De kriebels bleven’’, legt Rineke uit.

Glunderend vertelt boer Willem over het moment dat hij zijn Rineke om verkering vroeg. ,,Ze zei ja. Ik snap nog steeds niet waarom, hoor’’, zegt hij lachend. Op de vraag hoe ze de toekomst voor zich ziet, antwoordt de Apeldoornse dat ze misschien over een jaartje of drie wel aan trouwen wil denken. Willem: ,,Ik pak meteen mijn agenda erbij’’